С 6 грядок одного огорода собрали 504 огурца, а с 8 грядок другого огорода-336 огурцов. С грядки какого из этих огородов собрали огурцов больше и на сколько, если на грядках каждого из этих огородов огурцов было поровну. (кратк...
Математика
С 6 грядок одного огорода собрали 504 огурца, а с 8 грядок другого огорода-336 огурцов. С грядки какого из этих огородов собрали огурцов больше и на сколько, если на грядках каждого из этих огородов огурцов было поровну. (краткое условие должно быть таблицей)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
урожайность кол-во грядок всего 1огород ?огур 6 504огур 2огород ?огур 8 336огур 504:6=84 огурца с грядки 1 огорода 336:8= 42 огурца с грядки 2 огорода больше собрали с 1 огорода на 168огурцов 504-336= 168огурцов
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