С 6 грядок одного огорода собрали 504 огурца, а с 8 грядок другого огорода-336 огурцов. С грядки какого из этих огородов собрали огурцов больше и на сколько, если на грядках каждого из этих огородов огурцов было поровну. (кратк...

Математика

С 6 грядок одного огорода собрали 504 огурца, а с 8 грядок другого огорода-336 огурцов. С грядки какого из этих огородов собрали огурцов больше и на сколько, если на грядках каждого из этих огородов огурцов было поровну. (краткое условие должно быть таблицей)

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