заяц бросил щепку, и Лягушка принесла ее в передних лапах. Разбери его по членам предложения и по честям речи
Русский язык
заяц бросил щепку, и Лягушка принесла ее в передних лапах. Разбери его по членам предложения и по честям речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заяц бросил щепку, и Лягушка принесла ее в передних лапах. бросил (что?) щепку (дополнение) принесла (в чем?) в лапах (дополнение) принесла (что?) ее (дополнение) Заяц - подлежащее, им.сущ бросил - сказуемое, глагол передних - определение, прилагательное лягушка - подлежащее, имя существительное принесла - сказуемое, глагол щепку - дополнение, имя существительное в лапах - дополнение, предлог с существительным ее - дополнение, местоимение и - союз
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