В одном классе 27 учеников в другом на 6 учеников меньше. За билеты в цирк первый класс заплатил на 960р. больше чем второй. Сколько заплатил за билеты каждый класс если цена билетов была одинаковой?
Математика
В одном классе 27 учеников в другом на 6 учеников меньше. За билеты в цирк первый класс заплатил на 960р. больше чем второй. Сколько заплатил за билеты каждый класс если цена билетов была одинаковой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если класс в котором больше детей на 6 заплатил больше денег на 960 р. Значит 6 детей и заплатили эту разницу 960/6= 160о заплатил 1 ребёнок Теперь перемножаем цену на количество детей: 160*27= 4320 заплатил 1 класс 27-6= 21 колитчество детей во 2 классе 160*21= 3360 заплатил 2 класс
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