В одном классе 27 учеников в другом на 6 учеников меньше. За билеты в цирк первый класс заплатил на 960р. больше чем второй. Сколько заплатил за билеты каждый класс если цена билетов была одинаковой?

Математика

В одном классе 27 учеников в другом на 6 учеников меньше. За билеты в цирк первый класс заплатил на 960р. больше чем второй. Сколько заплатил за билеты каждый класс если цена билетов была одинаковой?

Автор: Гость