Число 45 разбили на 4 части так, что если к первой части прибавить 2, от второй- отнять 2,третью- умножить на 2, а четвёртую- разделить на 2, то все результаты будут равны. Найдите эти числа.

Алгебра

Число 45 разбили на 4 части так, что если к первой части прибавить 2, от второй- отнять 2,третью- умножить на 2, а четвёртую- разделить на 2, то все результаты будут равны. Найдите эти числа.

Автор: Гость