Число 45 разбили на 4 части так, что если к первой части прибавить 2, от второй- отнять 2,третью- умножить на 2, а четвёртую- разделить на 2, то все результаты будут равны. Найдите эти числа.
Алгебра
Число 45 разбили на 4 части так, что если к первой части прибавить 2, от второй- отнять 2,третью- умножить на 2, а четвёртую- разделить на 2, то все результаты будут равны. Найдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пускай х-равный результат тогда х-2=х+2=х/2=2х х-2+х+2+х/2+2х=45 х=10 ответ: 1 часть - 10-2=8 2 часть - 10+2=12 3 часть - 10/2=5 4 часть - 10*2=20
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