Определите массу соли, полученной при смешении раствора обьемом 40 мл с массовой долей азотной кислоты 0,2 и плотностью 1,12г/мл с раствором обьемом 36 мл с массовой долей гидроксида натрия 0,15 и плотностью 1,17г/мл.

Химия

Определите массу соли, полученной при смешении раствора обьемом 40 мл с массовой долей азотной кислоты 0,2 и плотностью 1,12г/мл с раствором обьемом 36 мл с массовой долей гидроксида натрия 0,15 и плотностью 1,17г/мл.

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