Определите массу соли, полученной при смешении раствора обьемом 40 мл с массовой долей азотной кислоты 0,2 и плотностью 1,12г/мл с раствором обьемом 36 мл с массовой долей гидроксида натрия 0,15 и плотностью 1,17г/мл.
Химия
Определите массу соли, полученной при смешении раствора обьемом 40 мл с массовой долей азотной кислоты 0,2 и плотностью 1,12г/мл с раствором обьемом 36 мл с массовой долей гидроксида натрия 0,15 и плотностью 1,17г/мл.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса р-ра к-ты=40Х1.12=44.8г; масса к-ты=44.8Х0.2=8.96г;кол-во в-ва к-ты=8.96:63=0.14моль;масса р-ра щелочи=36Х1.17=42.12г;масса щелочи=42.12Х0.15=6.318г;кол-во в-ва щелочи=6.318:40=0.16моль HNO3+NaOH=NaNO3+H2O щелочь в избытке масса соли=0.14Х85=11.9гр
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