в 3 составах 120 вагонов.В 1 и во 2 составах вместе 77 вагонов,во 2 и 3 -70 вагонов.Сколько вагонов в каждом составе.
Математика
в 3 составах 120 вагонов.В 1 и во 2 составах вместе 77 вагонов,во 2 и 3 -70 вагонов.Сколько вагонов в каждом составе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120-77=43 вагона в 3 составе 120-70=50 вагонов в 1 составе 120-50-43=27 вагонов во 2 составе
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