в 3 составах 120 вагонов.В 1 и во 2 составах вместе 77 вагонов,во 2 и 3 -70 вагонов.Сколько вагонов в каждом составе.

Математика

в 3 составах 120 вагонов.В 1 и во 2 составах вместе 77 вагонов,во 2 и 3 -70 вагонов.Сколько вагонов в каждом составе.

Автор: Гость