Почему Россия не получила выход в черное море в период Первой Мировой войны??
Обществознание
Почему Россия не получила выход в черное море в период Первой Мировой войны??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну Россия стала опасна для стран Европы после победы Наполеона. Конечно,она претендовала на то,чтобы получить больше территорий,в том числе выход к Черному морю, но на каком то совете(не помню),европейские страны стали возмущаться из за наглости Александра.поэтому Россия получила лишь небольшую часть новых территорий(вроде Польши..и еще чего то) и не получила выхода к Черному морю, иначе она стала бы очень экономически развитой страной(а европейские страны этого боялись). вот как то так. это "грубо говоря".
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