Путешествие по Африки три седьмых всего намеченного пути проехали на верблюдах,семь двенадцатых оставшегося пути-на автомобиле ,а за тем на плоту спускались по реке.Какую часть всего пути заняло путешествие по реке? Сколько кил...

Математика
Путешествие по Африки три седьмых всего намеченного пути проехали на верблюдах,семь двенадцатых оставшегося пути-на автомобиле ,а за тем на плоту спускались по реке.Какую часть всего пути заняло путешествие по реке? Сколько километров путешественники проплыли по реке,если весь их путь составил 588 км
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 3/7*588=252(км) - на верблюдах. 2).588-252=336(км) - осталось. 3). 1/12*336=28(км) - на автомобиле. 4). 336-28=308(км) - путешествие по реке. Ответ: 308 км.
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