В магазин отвезли 9 машин овощей по 4 ц. 20 кг. на каждой. Сколько овощей осталось на базе,если всего их было 4 т.

Математика

В магазин отвезли 9 машин овощей по 4 ц. 20 кг. на каждой. Сколько овощей осталось на базе,если всего их было 4 т.

Автор: Гость