В магазин отвезли 9 машин овощей по 4 ц. 20 кг. на каждой. Сколько овощей осталось на базе,если всего их было 4 т.
Математика
В магазин отвезли 9 машин овощей по 4 ц. 20 кг. на каждой. Сколько овощей осталось на базе,если всего их было 4 т.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,2*9(машин) = 37,8 ц иначе 3,78 т 4-3,78 = 0,22 т, иначе 2,2ц, иначе 220 кг
Гость:
1)9*420кг=3780кг(перевезли машины) 2) 4000-3780=220кг(овощей осталось на базе)
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