В магазин отвезли 9 машин овощей по 4 ц.20кг. на каждой. Сколько овощей осталось на базе,если всего их было 4 т.
Математика
В магазин отвезли 9 машин овощей по 4 ц.20кг. на каждой. Сколько овощей осталось на базе,если всего их было 4 т.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,2*9(машин) = 37,8 ц иначе 3,78 т 4-3,78 = 0,22 т, иначе 2,2ц, иначе 220 кг
Гость:
1 центнер = 100кг 1 тонна = 1000 кг 4ц 20кг = 420 кг 4тн = 4000кг Решение : 1)9 машин * 420 кг = 3780 кг - отвезли. 2)4000 - 3780 = 220 кг - овощей осталось на базе. 220кг = 2,2 центнера (220 : 100) 220 кг = 0,22 тонны ( 220 : 1000)
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