три изготавителя собрали 240 кг лекарственных трав.первый собрал 87 кг,а первый и второй вместе-174 кг.сколько киллограммов лекарственных трав второй заготовитель и сколько третий?
Математика
три изготавителя собрали 240 кг лекарственных трав.первый собрал 87 кг,а первый и второй вместе-174 кг.сколько киллограммов лекарственных трав второй заготовитель и сколько третий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-й 87 кг 1-й и 2-й 174 кг тогда 2-й собрал 174-87 = 87 кг 3-й собрал 240-87-87=66 Ответ: второй заготовитель собрал 87 кг, третий - 66 кг
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