три изготавителя собрали 240 кг лекарственных трав.первый собрал 87 кг,а первый и второй вместе-174 кг.сколько киллограммов лекарственных трав второй заготовитель и сколько третий?

Математика

три изготавителя собрали 240 кг лекарственных трав.первый собрал 87 кг,а первый и второй вместе-174 кг.сколько киллограммов лекарственных трав второй заготовитель и сколько третий?

Автор: Гость