напиши рівняння хімічних реакцій,що відбуваються в разі таких перетворень: c-co2-h2co3
Химия
напиши рівняння хімічних реакцій,що відбуваються в разі таких перетворень: c-co2-h2co3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C+O2=CO2 CO2+H2O=H2CO3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Цена на электрический чайник была повышена на 21 % и составила 2420 рублей. Сколько рублей стоил чайник до поавшения цены?
Математика
Для того чтобы пройти на моторный лодке по реке 80 км,нужно 160 л бензина. Сколько потребуется литров бензина, чтобы проехать ещё 40км? Сколько кил...
Математика
Громозеке осталось гостить на Земле 3 дня.Это 1 12 того времени, которое он собрался провести на ...