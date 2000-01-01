Баба-Яга варит волшебное зелье:к 1,5 кг мёда она добавила 100 г растёртых волчьих когтей,100 г дёгтя и 300 г слёз кикиморы . Сколько процентов слёз кикиморы содержит это варево?

Математика

Баба-Яга варит волшебное зелье:к 1,5 кг мёда она добавила 100 г растёртых волчьих когтей,100 г дёгтя и 300 г слёз кикиморы . Сколько процентов слёз кикиморы содержит это варево?

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