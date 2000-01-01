Баба-Яга варит волшебное зелье:к 1,5 кг мёда она добавила 100 г растёртых волчьих когтей,100 г дёгтя и 300 г слёз кикиморы . Сколько процентов слёз кикиморы содержит это варево?
Математика
Баба-Яга варит волшебное зелье:к 1,5 кг мёда она добавила 100 г растёртых волчьих когтей,100 г дёгтя и 300 г слёз кикиморы . Сколько процентов слёз кикиморы содержит это варево?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1500+100+100+300=2000 грамм принимаем за 100% 2000/100х1=20 граммм в 1% 300/20=15% Ответ: 15%.
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