Найдите все значения переменной x, при которых выражение |x+5|*(x-3) принимает положительные значения
Алгебра
Найдите все значения переменной x, при которых выражение |x+5|*(x-3) принимает положительные значения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|x+5|*(x-3)>0 1)x<-5 (-x-5)(x-3)>0 (x+5)(x-3)<0 x=-5 x=3 -5
0
x=-5 x=3
x<-5 U x>3
x∈(3;∞)
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