Найдите все значения переменной x, при которых выражение  |x+5|*(x-3) принимает положительные значения

Алгебра
Найдите все значения переменной x, при которых выражение  |x+5|*(x-3) принимает положительные значения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|x+5|*(x-3)>0 1)x<-5 (-x-5)(x-3)>0 (x+5)(x-3)<0 x=-5 x=3 -50 x=-5  x=3 x<-5 U x>3 x∈(3;∞)
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