для покупки набора цветных карандашей Павлику не хватает 26 рублей а Кате 1 рубль. Если они попытаются купить один набор на двоих и сложат деньги то все равно им не хватит денег сколько денег было у каждого из детей ?

Математика

для покупки набора цветных карандашей Павлику не хватает 26 рублей а Кате 1 рубль. Если они попытаются купить один набор на двоих и сложат деньги то все равно им не хватит денег сколько денег было у каждого из детей ?

Автор: Гость