для покупки набора цветных карандашей Павлику не хватает 26 рублей а Кате 1 рубль. Если они попытаются купить один набор на двоих и сложат деньги то все равно им не хватит денег сколько денег было у каждого из детей ?
Математика
для покупки набора цветных карандашей Павлику не хватает 26 рублей а Кате 1 рубль. Если они попытаются купить один набор на двоих и сложат деньги то все равно им не хватит денег сколько денег было у каждого из детей ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26+1=27
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