что произойдет с кривой предложения пшеницы при увеличении цены на минеральные удобрения
География
что произойдет с кривой предложения пшеницы при увеличении цены на минеральные удобрения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это относится к детерминантам предложения. Что влияет на положение кривой предложения: -стоимость продукции -технология -вмешательство государства Чтобы вырастить пшеницу нужны удобрения. Значит можно удобрения отнести к стоимости продукции. При увеличении стоимости продукции, кривая предложения передвинется вниз, с позиции S0 на S2
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