сделай звуко-буквенный разбора слова звонить

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Это называется фонетический разбор слова! Зво-ни'ть – 2 слога З –[з] – согласный, звонкий, твердый, парный парный по глухости/звонкости [з-с], парный по твердости/мягкости [з-з']; В-[в] – согласный, звонкий, твердый, парный по глухости/звонкости [в-ф], парный по твердости/мягкости [в-в']; О-[^] – гласный, предударный; Н-[н'] – согласный, сонорный, всегда звонкий (нет пары по глухости/звонкости), мягкий, парный по твердости/мягкости [н-н']; И-[и'] – гласный ударный; Т–[т'] – согласный, глухой, парный по глухости/звонкости [т'-д'], мягкийй, парный по твердости/мягкости [т'-т]. Ь – нуль звука 7 букв 6 звуков