сделай звуко-буквенный разбора слова звонить
Русский язык
сделай звуко-буквенный разбора слова звонить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это называется фонетический разбор слова! Зво-ни'ть – 2 слога З –[з] – согласный, звонкий, твердый, парный парный по глухости/звонкости [з-с], парный по твердости/мягкости [з-з']; В-[в] – согласный, звонкий, твердый, парный по глухости/звонкости [в-ф], парный по твердости/мягкости [в-в']; О-[^] – гласный, предударный; Н-[н'] – согласный, сонорный, всегда звонкий (нет пары по глухости/звонкости), мягкий, парный по твердости/мягкости [н-н']; И-[и'] – гласный ударный; Т–[т'] – согласный, глухой, парный по глухости/звонкости [т'-д'], мягкийй, парный по твердости/мягкости [т'-т]. Ь – нуль звука 7 букв 6 звуков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Праз(?)ничная ил(?)юминация, стро..щийся ун..вермаг, наш ун..верс..тет, вос(?)мой этаж, окрес(?)ности города, книга о ксмона..тах манера бесед..ват...
Математика
Точка A расположена на прямой между точками B и C.Длина отрезка CB на 3см больше длины отезка AC.Найдите длину отрезка AB.
Математика
Петя и Коля одновременно выбегают с разных концов беговой дорожки навстречу друг другу. Петя бежит 130м/мин, а Коля 170м/мин. Какова длина беговой ...