сделай звуко-буквенный разбора слова звонить

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сделай звуко-буквенный разбора слова звонить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это называется фонетический разбор слова!  Зво-ни'ть – 2 слога  З –[з] – согласный, звонкий, твердый, парный парный по глухости/звонкости [з-с], парный по твердости/мягкости [з-з'];  В-[в] – согласный, звонкий, твердый, парный по глухости/звонкости [в-ф], парный по твердости/мягкости [в-в'];  О-[^] – гласный, предударный;  Н-[н'] – согласный, сонорный, всегда звонкий (нет пары по глухости/звонкости), мягкий, парный по твердости/мягкости [н-н'];  И-[и'] – гласный ударный;  Т–[т'] – согласный, глухой, парный по глухости/звонкости [т'-д'], мягкийй, парный по твердости/мягкости [т'-т].  Ь – нуль звука  7 букв 6 звуков
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