Петя и Коля одновременно выбегают с разных концов беговой дорожки навстречу друг другу. Петя бежит 130м/мин, а Коля 170м/мин. Какова длина беговой дорожки, если они встретились через 3 мин?

Математика

Петя и Коля одновременно выбегают с разных концов беговой дорожки навстречу друг другу. Петя бежит 130м/мин, а Коля 170м/мин. Какова длина беговой дорожки, если они встретились через 3 мин?

Автор: Гость