Петя и Коля одновременно выбегают с разных концов беговой дорожки навстречу друг другу. Петя бежит 130м/мин, а Коля 170м/мин. Какова длина беговой дорожки, если они встретились через 3 мин?
Математика
Петя и Коля одновременно выбегают с разных концов беговой дорожки навстречу друг другу. Петя бежит 130м/мин, а Коля 170м/мин. Какова длина беговой дорожки, если они встретились через 3 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
170+130=300(м) вместе за 1 минуту 300*3=900(м) всего ответ: расстояние между ними 900 метров =))
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