что такое деление клетки
Биология
что такое деление клетки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деление клетки - размножение клетки путем деления вначале ядра, а затем цитоплазмы. Деление клетки с образованием двух соматических клеток - митоз; деление клеток, при котором образуются половые клетки (гаметы) - мейоз
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