Опредилите массу воды,которая выльется из наполненного до краев сосуда при погружении в него железной детали массой в 78гр.
Физика
Опредилите массу воды,которая выльется из наполненного до краев сосуда при погружении в него железной детали массой в 78гр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
плотность железа 7,874 г/см3, плотность воды 0,9982 г/см3 78/7,874=9,9 см3 объем вытесненной воды 9,9*0,9982=9,882 г масса вытесненной воды
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