Опредилите массу воды,которая выльется из наполненного до краев сосуда при погружении в него железной детали массой в 78гр.

Физика

Опредилите массу воды,которая выльется из наполненного до краев сосуда при погружении в него железной детали массой в 78гр.

Автор: Гость