Денежный вклад был положен в коммерческий банк под 20% годовых. Определите, на сколько процентов увеличится положенный вклад через два года.
Математика
Денежный вклад был положен в коммерческий банк под 20% годовых. Определите, на сколько процентов увеличится положенный вклад через два года.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 % вклад 100%+20%=120% через год 120%+20%=144% через 2 года т.е. вклад увеличится на 44 %
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
відповісти на питання 1.what do you put on a cut finger? 2.what form of medicine do you use if your eyes hurt? 3. where is the patient put if he ca...
Химия
Для засолки огурцов приготовили 6% соли. Сколько кг. соли и воды надо взять для приготовления 5кг. такого раствора.
Математика
мальчик разрезал провод на 2 части так,что один из них оказался в 6 раз длиннее другого.Найдите всю длинну провода ,если большая часть на 35см. дли...