Денежный вклад был положен в коммерческий банк под 20% годовых. Определите, на сколько процентов увеличится положенный вклад через два года.

Математика

Денежный вклад был положен в коммерческий банк под 20% годовых. Определите, на сколько процентов увеличится положенный вклад через два года.

Автор: Гость