мальчик разрезал провод на 2 части так,что один из них оказался в 6 раз длиннее другого.Найдите всю длинну провода ,если большая часть на 35см. длиннее меньшей?

Математика

мальчик разрезал провод на 2 части так,что один из них оказался в 6 раз длиннее другого.Найдите всю длинну провода ,если большая часть на 35см. длиннее меньшей?

Автор: Гость