мальчик разрезал провод на 2 части так,что один из них оказался в 6 раз длиннее другого.Найдите всю длинну провода ,если большая часть на 35см. длиннее меньшей?
Математика
мальчик разрезал провод на 2 части так,что один из них оказался в 6 раз длиннее другого.Найдите всю длинну провода ,если большая часть на 35см. длиннее меньшей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После надругательства над проводом получилось 7 частей.1 часть провода обозначим за Х.Получим: x=6x-35 Переносим х в правую часть,-35 - в левую.Получим: 35=6х-х Или 5х=35. Отсюда х=7. Находим длину всего провода: 7*7=49.
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