скільки всього десятків у числі 1486

Математика
скільки всього десятків у числі 1486
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
щаб знайти десятки - треба на них поділити число 1486 / 10 = 148,6 Тобто у цьому числі 148 десятків, плюс 6
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