В первой связке на 56 шаров больше, чем во второй. Сколько шаров в каждой связке, если во второй связке в 5 раз меньше шаров, чем в первой?
Математика
В первой связке на 56 шаров больше, чем во второй. Сколько шаров в каждой связке, если во второй связке в 5 раз меньше шаров, чем в первой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во второй связке x шаров, в первой x+56, Во второй в 5 раз меньше, значит (x+56):x=5 x+56=5x 4x=56 x=14 14+56=70 14 шаров во второй связке, 70 шаров в первой связке.
Гость:
х=(х+56)/5 5х=х+56 4х=56 х=14
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