4.Совершая поход в 100 км, туристы сделали привал. После привала прошли ещё 10 км, и тогда осталось пройти в 3 раза больше, чем было пройдено, На каком расстоянии от начала пути был сделан привал?
Математика
4.Совершая поход в 100 км, туристы сделали привал. После привала прошли ещё 10 км, и тогда осталось пройти в 3 раза больше, чем было пройдено, На каком расстоянии от начала пути был сделан привал?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на 15 километре тут возможно нужна система уравнений х+10=у у+3у=100 4у=100 у=25 х+10=25 х=15
Гость:
На расстоянии 15км х+10+3(х+10)=100 х+10+3х+30=100 4х+40=100 4х=100-40 4х=60 х=60/4 х=15
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