4.Совершая поход в 100 км, туристы сделали привал. После привала прошли ещё 10 км, и тогда осталось пройти в 3 раза больше, чем было пройдено, На каком расстоянии от начала пути был сделан привал?

Математика

4.Совершая поход в 100 км, туристы сделали привал. После привала прошли ещё 10 км, и тогда осталось пройти в 3 раза больше, чем было пройдено, На каком расстоянии от начала пути был сделан привал?

Автор: Гость