Железный брусок плавает в жидкости, погружаясь на 0,574 своего объема. Определить плотность жидкости. Пользуясь табл. III, назвать жидкость.
Физика
Железный брусок плавает в жидкости, погружаясь на 0,574 своего объема. Определить плотность жидкости. Пользуясь табл. III, назвать жидкость.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дано ρ₁ = 7800 кг/м³ mg = F ρ₂ = 7800/0,574 ≈ V₁ = V m = ρ₁V₁ = ρ₁V ≈ 13600 кг/м³ ₂ = 0,574V F = ρ²gV₂ = ρ₂g0.574V ртуть ρ₂ - ? ρ₁gV =ρ₂g0,574V ρ₂ = ρ₁gV/0,574V = ρ₁/0,574
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