Железный брусок плавает в жидкости, погружаясь на 0,574 своего объема. Определить плотность жидкости. Пользуясь табл. III, назвать жидкость.

Физика

Железный брусок плавает в жидкости, погружаясь на 0,574 своего объема. Определить плотность жидкости. Пользуясь табл. III, назвать жидкость.

Автор: Гость