за какое времявелосипедист.который едет со скоростью 14км\ч.преодолеет 35км.
Математика
за какое времявелосипедист.который едет со скоростью 14км\ч.преодолеет 35км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35/14=2,5 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Митя собрал в 3 раза больше грибов, чем Петя. подсчитав все собранные грибы, они увидели,что набрали 48 подосиновиков и подберезовиков, а белых гри...
Физика
в аквариуме длиной 30 см и шириной 20 см налита вода до высоты 25 см. определите массу воды в аквариуме.
Математика
За три дня туристы должны пройти 210км. В первый день они прошли 13/70 всего пути, а во второй-15% оставшегося пути. Сколько километров пройдено во...
Математика