За три дня туристы должны пройти 210км. В первый день они прошли 13/70 всего пути, а во второй-15% оставшегося пути. Сколько километров пройдено во второй день?

Математика

За три дня туристы должны пройти 210км. В первый день они прошли 13/70 всего пути, а во второй-15% оставшегося пути. Сколько километров пройдено во второй день?

Автор: Гость