За три дня туристы должны пройти 210км. В первый день они прошли 13/70 всего пути, а во второй-15% оставшегося пути. Сколько километров пройдено во второй день?
Математика
За три дня туристы должны пройти 210км. В первый день они прошли 13/70 всего пути, а во второй-15% оставшегося пути. Сколько километров пройдено во второй день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От 210 отнимаем 13/90 пути = 39 км (210/70*13) 210-39=171 км остался после 1 дня 171-15%=145,35км осталось пройти туристам то есть во второй день туристы прошли 171-145,35=25,65 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика