Однажды чёрт предложил бездельнику заработать-как только ты перейдёш через этот мост -сказал он -так твои деньги удвоятся.Можеш переходить по нему сколько хочеш раз но после каждого перехода отдавай мне за это 24 копейки.бездел...

Математика
Однажды чёрт предложил бездельнику заработать-как только ты перейдёш через этот мост -сказал он -так твои деньги удвоятся.Можеш переходить по нему сколько хочеш раз но после каждого перехода отдавай мне за это 24 копейки.бездельник согласился и..после третьего перехода остался без гроша сколько денег у него было сначало.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача решается с конца.  Так как после третьего перехода у бездельника денег не осталось, то после перехода моста в третий раз у него было 24 рубля, а до перехода третьего моста – 12 рублей. Тогда после перехода второго моста у бездельника было 12 + 24 = 36 (рублей), а до перехода второго моста – 36 : 2 = 18 (рублей). Рассуждая аналогично, получим, что после перехода первого моста у бездельника стало 18 + 24 = 42 (рубля), а перед переходом первого моста – 42 : 2 = 21 (рубль). Таким образом, у бездельника сначала был 21 рубль.  Ответ. 21 рубль.
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