Сколько молекул содержится в 180 мг воды?
Химия
Сколько молекул содержится в 180 мг воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кол-во вещ-ва воды=0.18г:18г/моль=0.01моль 1 моль(воды)-6Х10*23 молекул 0.01моль-0.06Х10*23молекул или 6Х10*21молекул
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