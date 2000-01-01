9,5х-(3,2х+1,8х)+3,75=6,9

Математика
9,5х-(3,2х+1,8х)+3,75=6,9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3.2х+1.8х=5х 2)9.5х-5х=4.5х 4.5х+3.75=6.9 4.5х=6.9-3.75 4.5х=3.15 х=3.15:4.5 х=0.7
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