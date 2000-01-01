Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может находиться в двух состояниях ( включенно и выключенно). Какое наименьшее количество лампочек должно находиться на табло, чтобы с его помощью можно было передать 100 р...

Экономика

Световое табло состоит из лампочек, каждая из которых может находиться в двух состояниях ( включенно и выключенно). Какое наименьшее количество лампочек должно находиться на табло, чтобы с его помощью можно было передать 100 различных сигналов

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