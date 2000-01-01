Прут зарастает лилиями, причем за неделю площадь, занятая лилиями, удваивается. За сколько недель недель пруд покрылся лилиями наполовину, если полностью он покрылся лилиями за 8 недель?

Математика

Прут зарастает лилиями, причем за неделю площадь, занятая лилиями, удваивается. За сколько недель недель пруд покрылся лилиями наполовину, если полностью он покрылся лилиями за 8 недель?

Автор: Гость