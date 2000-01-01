Прут зарастает лилиями, причем за неделю площадь, занятая лилиями, удваивается. За сколько недель недель пруд покрылся лилиями наполовину, если полностью он покрылся лилиями за 8 недель?
Математика
Прут зарастает лилиями, причем за неделю площадь, занятая лилиями, удваивается. За сколько недель недель пруд покрылся лилиями наполовину, если полностью он покрылся лилиями за 8 недель?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прут покрылся лилиями наполовину за 7 недель,поскольку за последнию неделю площадь удвоилась и составила S=½S + ½S
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