решить систему 5х-3у=8 -2х+3у=4

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выразим х из первого уравнения х=(8+3y)/5 -2(8+3y)/5+3y-4=0 приведем к общему знаменателю -2(8+3y)/5+3y*5 -4*5=0 разделим все на 5 и раскроем скобку -16-6y+15y-20=0 9y-36=0 9y=36 y=4 x=(8+3*4)/5=20/5=4