НАЙДИТЕ ВСЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА,КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ СВОЕЙ ПОСЛЕДНЕЙ ЦИФРЫ В 5 РАЗ

Математика

НАЙДИТЕ ВСЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА,КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ СВОЕЙ ПОСЛЕДНЕЙ ЦИФРЫ В 5 РАЗ

Автор: Гость