НАЙДИТЕ ВСЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА,КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ СВОЕЙ ПОСЛЕДНЕЙ ЦИФРЫ В 5 РАЗ

Математика
НАЙДИТЕ ВСЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА,КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ СВОЕЙ ПОСЛЕДНЕЙ ЦИФРЫ В 5 РАЗ
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