Камень весит не более одной тонны, масса всех камней равна 10 тонн. Сколько понадобится машин с грузоподъемностью 3 тоны чтобы перевезти камни?

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Камень весит не более одной тонны, масса всех камней равна 10 тонн. Сколько понадобится машин с грузоподъемностью 3 тоны чтобы перевезти камни?

Автор: Гость