Камень весит не более одной тонны, масса всех камней равна 10 тонн. Сколько понадобится машин с грузоподъемностью 3 тоны чтобы перевезти камни?
Алгебра
Камень весит не более одной тонны, масса всех камней равна 10 тонн. Сколько понадобится машин с грузоподъемностью 3 тоны чтобы перевезти камни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 машины(3 машины повезут по 3 тонны, а 4-я 1 тонну)
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