масса грузовика без груза 810кг. масса груза, который он везет, в 3раза меньше массы самого грузовика вместе с перевозимым им грузом. Найди массу грузовика вместе с перевозимым грузом.

Математика

масса грузовика без груза 810кг. масса груза, который он везет, в 3раза меньше массы самого грузовика вместе с перевозимым им грузом. Найди массу грузовика вместе с перевозимым грузом.

Автор: Гость