масса грузовика без груза 810кг. масса груза, который он везет, в 3раза меньше массы самого грузовика вместе с перевозимым им грузом. Найди массу грузовика вместе с перевозимым грузом.
Математика
масса грузовика без груза 810кг. масса груза, который он везет, в 3раза меньше массы самого грузовика вместе с перевозимым им грузом. Найди массу грузовика вместе с перевозимым грузом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(810+x)/3=x 810+x=3x 810=3x-x 810=2x x=405 Масса=810+405=1215(кг)
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