Для пошива платьев ателье купило два куска ткани.В первом куске было 64м ткани,во втором - 35 м.Из 23 м ткани уже сшили платья.Сколько метров ткани осталось? Измени условия задачи так,что бы она решалась двумя способами.

Математика

Для пошива платьев ателье купило два куска ткани.В первом куске было 64м ткани,во втором - 35 м.Из 23 м ткани уже сшили платья.Сколько метров ткани осталось? Измени условия задачи так,что бы она решалась двумя способами.

Автор: Гость