Брусок массой 440г имет размеры 20 см*5см*2см.Какова плотност бруска?

Физика
Брусок массой 440г имет размеры 20 см*5см*2см.Какова плотност бруска?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем бруска  V = 20 * 5 * 2 = 200 см³, поэтому его плотность ρ = m / V = 440 / 200 = 2,2 г/см³ = 2200 кг/м³
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