фермер разбил фруктовый сад прямоугольной формы.ширина сада 500м. а длина в 2 раза больше.Сколько соток занимает этот сад? выразить его площадь в гектарах.
Математика
фермер разбил фруктовый сад прямоугольной формы.ширина сада 500м. а длина в 2 раза больше.Сколько соток занимает этот сад? выразить его площадь в гектарах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500*2=1000 - длина сада над сад 500х1000 метров = площадь 500 000 м Одна сотка это 10х10м. Чтобы узнать количество соток надо площадь сада поделить на 100. 500 000/100= 5000 соток В гектаре 100 соток, значит теперь делим количество соток на 100. 5000/100= 50 гектаров
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