Сплав содержит олова в три раза больше, чем свинца. Сколько частей олова приходится на одну часть свинца?
Математика
Сплав содержит олова в три раза больше, чем свинца. Сколько частей олова приходится на одну часть свинца?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 олово : 1 свинец такая пропорция описанна в задаче 1 олово : 1/3 свинец
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