Сплав содержит олова в три раза больше, чем свинца. Сколько частей олова приходится на одну часть свинца?

Математика
Сплав содержит олова в три раза больше, чем свинца. Сколько частей олова приходится на одну часть свинца?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 олово : 1 свинец такая пропорция описанна в задаче 1 олово : 1/3 свинец
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
площадь кухни в 3 раза меньше площади комнаты,поэтому для ремонта пола кухни потребовалось на 24( метров квадратных)ленолиума меньше,чем для комнат...
Ответить
Русский язык
придумать предложения с соединительным союзом ССП
Ответить
Алгебра
8a+(-3b+5a)
Ответить
Алгебра
Орехи разложили в два пакета поровну.Когда из первого пакета переложили во второй 12 орехов ,в первом пакете орехов стало в трое меньше, чем во вто...
Ответить
Математика
из целых чисел,принадлежащих отрезку [-3;1],наугад выбирают 2 числа.Сколькими способами это можно решить?
Ответить