из целых чисел,принадлежащих отрезку [-3;1],наугад выбирают 2 числа.Сколькими способами это можно решить?
Математика
из целых чисел,принадлежащих отрезку [-3;1],наугад выбирают 2 числа.Сколькими способами это можно решить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
десятью: (-3;-2) (-3;-1) (-3;0) (-3;1) (-2;-1) ( -2;0) (-2;1) (-1;0) (-1;1) (0;1)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Математика
Из 92 летних дней солнечных было 57 дней,пасмурных-на 35 дней меньше,чем солнечных,а остальные дни- дождливые. Сколько было дождливых дней?
Математика
чашку миксера объемом 72см в кубе домашний робот Сева на 1/12 заполнил сахаром,а на 1/6 сметаной.что меньше:объем сахара или сметаны?во сколько раз...
Английский язык
Откройте скобки,поставив глаголы в Present Perfekt и перевести предложения. 1.Last year he(to write)me very often,but this year I (to receive)only ...