из целых чисел,принадлежащих отрезку [-3;1],наугад выбирают 2 числа.Сколькими способами это можно решить?

Математика

из целых чисел,принадлежащих отрезку [-3;1],наугад выбирают 2 числа.Сколькими способами это можно решить?

Автор: Гость