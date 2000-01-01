чашку миксера объемом 72см в кубе домашний робот Сева на 1/12 заполнил сахаром,а на 1/6 сметаной.что меньше:объем сахара или сметаны?во сколько раз меньше?

Математика

чашку миксера объемом 72см в кубе домашний робот Сева на 1/12 заполнил сахаром,а на 1/6 сметаной.что меньше:объем сахара или сметаны?во сколько раз меньше?

Автор: Гость