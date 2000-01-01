чашку миксера объемом 72см в кубе домашний робот Сева на 1/12 заполнил сахаром,а на 1/6 сметаной.что меньше:объем сахара или сметаны?во сколько раз меньше?
Математика
чашку миксера объемом 72см в кубе домашний робот Сева на 1/12 заполнил сахаром,а на 1/6 сметаной.что меньше:объем сахара или сметаны?во сколько раз меньше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)72:12·1=6 см³ -объем сахара 2)72:6·1=12 см³- объем сметаны 3)12: 6=2 раза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Откройте скобки,поставив глаголы в Present Perfekt и перевести предложения. 1.Last year he(to write)me very often,but this year I (to receive)only ...
Математика
На приготовление бутербродов в кафе ежедневно расходуют семь с половиной батонов колбасы. На сколько дней хватит 45 батонов этой колбасы?
Русский язык
Просклоняй существительные липа,тополь,сирень. Выпиши окончания существительных в таблицу. Сделай вывод об окончаниях существительных 1-го и 3-го с...