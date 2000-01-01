Просклоняй существительные липа,тополь,сирень. Выпиши окончания существительных в таблицу. Сделай вывод об окончаниях существительных 1-го и 3-го склонения в родительном и дательном падежах.

Русский язык

Просклоняй существительные липа,тополь,сирень. Выпиши окончания существительных в таблицу. Сделай вывод об окончаниях существительных 1-го и 3-го склонения в родительном и дательном падежах.

Автор: Гость