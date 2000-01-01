Просклоняй существительные липа,тополь,сирень. Выпиши окончания существительных в таблицу. Сделай вывод об окончаниях существительных 1-го и 3-го склонения в родительном и дательном падежах.
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Просклоняй существительные липа,тополь,сирень. Выпиши окончания существительных в таблицу. Сделай вывод об окончаниях существительных 1-го и 3-го склонения в родительном и дательном падежах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п липа,тополь,сирень Р.п.липы,тополя,сирени Д.п.липе,тополю,сирени В.п.липу.тополь,сирень Т.п. липой,тополем,сиренью П.П о липе,тополе,сирени 1скл 2скл 3скл Р.п. и (ы) а(я) и Д.п е у(ю) и
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