в городе 550 тыс. жителей.население в нём ежегодно увеличивается на 3 процента. сколько жителей будет в городе через год.

Математика

в городе 550 тыс. жителей.население в нём ежегодно увеличивается на 3 процента. сколько жителей будет в городе через год.

Автор: Гость