в городе 550 тыс. жителей.население в нём ежегодно увеличивается на 3 процента. сколько жителей будет в городе через год.
Математика
в городе 550 тыс. жителей.население в нём ежегодно увеличивается на 3 процента. сколько жителей будет в городе через год.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем 1% от общего кол-ва жителей 550000/100=5500 умножим на 3 и получим прирост 5500*3= 16500 Сложим 550000+16500=566500 Ответ: 566500
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