В 100 одинаковых вагонах можно перевезти 6000т угля.В трех таких вагонах помещаеться столько угля,сколько в двух большегрузных вагонах.Сколько тонн в одном большегрузном вагоне?

Математика

В 100 одинаковых вагонах можно перевезти 6000т угля.В трех таких вагонах помещаеться столько угля,сколько в двух большегрузных вагонах.Сколько тонн в одном большегрузном вагоне?

Автор: Гость