В 100 одинаковых вагонах можно перевезти 6000т угля.В трех таких вагонах помещаеться столько угля,сколько в двух большегрузных  вагонах.Сколько тонн в одном большегрузном вагоне?

Математика
В 100 одинаковых вагонах можно перевезти 6000т угля.В трех таких вагонах помещаеться столько угля,сколько в двух большегрузных  вагонах.Сколько тонн в одном большегрузном вагоне?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6000/100=60(т)в одном вагоне. 2)60*3=180(т)в трех вагонах. 3)180/2=90(т)в одном большегрузном вагоне. Ответ:90 т в одном большегрузном вагоне.
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