по течению реки лодка за 3 часа 20 минут проходит расстояние 30 километров , а против течения за 4 часа - расстояние 28 километров . Какое расстояние по озеру пройдёт лодка за 1,5 часов

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30:3⅓=9км/ч-скорость лодки по течению; 28:4=7км/ч-скорость лодки против течения; 1 способ: пусть х-собственная скорость лодки, а у-скорость течения, тогда х+у=9 2х=16, х=16:2, х=8 х-у=7 решаем систему способом сложения у=х-7; у=х-7; у=1 итак, собственная скорость лодки 8км/ч 8*1,5=12км проплывёт лодка по озеру. 2 способ: 30:3⅓=9км/ч-скорость лодки по течению; 28:4=7км/ч-скорость лодки против течения; (9+7):2=8км/ч собственная скорость лодки; 8*1,5=12км проплывёт лодка по озеру.