кофе при обжарки теряет 12,5 % своего веса.Сколько килограммов зеленого кофе надо взять чтобы получить 35 кг обжаренного?

Математика

кофе при обжарки теряет 12,5 % своего веса.Сколько килограммов зеленого кофе надо взять чтобы получить 35 кг обжаренного?

Автор: Гость