кофе при обжарки теряет 12,5 % своего веса.Сколько килограммов зеленого кофе надо взять чтобы получить 35 кг обжаренного?
Математика
кофе при обжарки теряет 12,5 % своего веса.Сколько килограммов зеленого кофе надо взять чтобы получить 35 кг обжаренного?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35 кг - 87,5 % 35*(100/87,5)=40 кг зеленого кофе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
масса одного метра рельса равна 32 кг .Сколько понадобиться железнодорожных вагонов грузоподЪемностью 60 т .чтобы перевезти рельсы для постройки же...
Математика
в киоске было арбузов на 20штук больше, чем дынь. На сколько больше станет арбузов, чем дынь, если купят 7 дынь? НА......
Алгебра
Математика
в трёх школах 1945 учеников.В первой и второй вместе 1225 учеников,а во второй и третьей 1300 учеников.Сколько учеников в каждой школе?