масса одного метра рельса равна 32 кг .Сколько понадобиться железнодорожных вагонов грузоподЪемностью 60 т .чтобы перевезти рельсы для постройки железной дороги протяженностью 180 км

Гость: Гость:

Рельсов понадобится в 2 раза больше, так как они идут по обе стороны дороги на дорогу в 180 км нужно в 2 раза больше рельс, то есть 360 км рельс. 360 км = 360 000 метров Масса всех необходимых для постройки дороги рельс 360 000 * 32 кг= 11 520 000 кг Килограммы преобразуем в тонны 11 520 000 кг= 11 520 тон Один вагон может перевезти 60 тон, значит 11520/60=192 вагона