Углеводород имеет элементарный состав: W(С)=82,76% и W(Н)=17,24%. При радикальном хлорировании углеводород образует 2 изомерных монохлорида, первичный и третичный. Определить строение исходного углеводорода.

Химия

Углеводород имеет элементарный состав: W(С)=82,76% и W(Н)=17,24%. При радикальном хлорировании углеводород образует 2 изомерных монохлорида, первичный и третичный. Определить строение исходного углеводорода.

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