Углеводород имеет элементарный состав: W(С)=82,76% и W(Н)=17,24%. При радикальном хлорировании углеводород образует 2 изомерных монохлорида, первичный и третичный. Определить строение исходного углеводорода.
Химия
Углеводород имеет элементарный состав: W(С)=82,76% и W(Н)=17,24%. При радикальном хлорировании углеводород образует 2 изомерных монохлорида, первичный и третичный. Определить строение исходного углеводорода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CxHy -формула углеводорода; X:Y=82,76:12=17,24:1=4:10 C4H10-молекулярная формула углеодорода H3C-CH(CH3)-CH3-строение исходного углеводорода H3C-CH-(CH3)-CH3+Cl2=H3C-CCl(CH3)-CH3+HCl -третичный монохлорид H3C-CH(CH3)-CH3+HCl=H2CCl-CH-(CH3)-CH3 -первичный монохлорид
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